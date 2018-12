Zaal Geerts wordt lunchroom Proefje's: dagbesteding voor jongeren en jong volwassenen op de ‘tofste plek’

De Vrijheijt van Rosendale schrijft over 700 jaar Roosendaal in 1968 en over het Gemengd Koor

16:00 ROOSENDAAL - Geschiedkundige Marius Broos had het eerste exemplaar van het 73e tijdschrift van heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale eigenlijk willen overhandigen aan Betsy Mortiers-van de Velde (77). Zij is immers al 65 jaar verbonden aan het Roosendaals Gemengd Koor en dat koor is een van de hoofdonderwerpen in het boek.