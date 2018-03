Youp van 't Hek keert terug naar jongensinternaat van 'een opa'

Of dat bij Youp van 't Hek ook het geval is, moet in het najaar blijken. Dan wordt een nieuwe reeks Verborgen Verleden uitgezonden. Van 't Hek, geboren in 1954 in Naarden, is het op een na oudste kind uit een gezin met acht kinderen. In de zoektocht naar zijn voorouders stuit hij op het voormalige jongensinternaat Saint Louis. Begeleid door de kapelgids en archivaris Mark Buijs komt Youp in zijn zoektocht de naam van 'een opa' tegen, die op het internaat van de broeders van Saint Louis heeft gezeten.