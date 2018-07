Youp van 't Hek in Verborgen Verleden Oudenbosch te zien op Monumentendag

Volledig scherm © PETER VAN TRIJEN

In het voorjaar was de vermaarde cabaretier in Oudenbosch voor uitgebreide opnames in onder meer de kapel van Saint Louis. In het tv-programma Verborgen Verleden gaan bekende Nederlanders terug in hun verleden. Ze bezoeken plaatsen waar hun voorouders hebben gewoond of gewerkt.

In september start een nieuwe reeks van dit programma. In de uitzending van zaterdag 8 september 2018 gaat Youp van ’t Hek op zoek naar zijn verborgen verleden. In die uitzending bezoekt hij ook de Kapel van Saint Louis. Zijn opa heeft daar namelijk op het jongensinternaat verbleven. De gidsen van Saint Louis hebben hand- en spandiensten mogen verrichten bij de opnamen. Mark Buijs is één van de gidsen, die Youp rond leidt. Voor een andere gids Peter van ’t Hof is een mooie muzikale rol weg gelegd.

In het Monumentenweekend aan het begin van de cultuurmaand is de kapel van Saint Louis te bezichtigen. Kort daarna beginnen de herstelwerkzaamheden aan de kapel, in de volksmond ook wel de kleine koepel genoemd.