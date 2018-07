Wrevel bij Roosendaalse oppositie over coalitieplan: 'In strijd met nieuwe werkwijze'

ROOSENDAAL - Lichte irritatie in de Roosendaalse gemeenteraad. Aanleiding is een plan van coalitiepartijen (GroenLinks, VVD, Roosendaalse Lijst en CDA) om enkele punten uit het bestuursakkoord versneld op te pakken.

Dat is de zes oppositiepartijen (D66, VLP, PvdA, SP, ChristenUnie en Nieuwe Democraten) in het verkeerde keelgat geschoten.

Volgens hen staat dit haaks op de afspraak uit dat akkoord om meer samen te werken, in plaats van het 'ouderwetse' coalitie versus oppositie. De partijen vragen de coalitie die keutel in te trekken en hier alsnog samen over te praten.

'Valse start'

,,In tegenstelling tot de vorige raadsperiode zou er meer samengewerkt gaan worden'', zegt D66-leider Alex Raggers namens die zes. ,,Toen was alles vaak van tevoren dichtgetimmerd, daar wilden we met z'n allen vanaf. Nu maken we een valse start.''

Manier

Vorige week kondigde Annette Gepkens van GroenLinks aan samen met de andere regeerpartijen met een motie te komen, waarbij het college wordt opgedragen om nog voor de begroting (november) al met wat uitgewerkte plannen te komen. Verschillende politieke partijen reageerden verrast. ,,In strijd met de nieuwe werkwijze'', vond PvdA'er Michael Yap toen al. ,,Dit zorgt juist voor die tegenstelling van oppositie-coalitie.''

Raggers is overigens niet tegen het voorstel van de coalitiepartijen. ,,Want er wordt onder meer gepleit om in te blijven zetten op een snelle spoorverbinding met Antwerpen. Kun je niet op tegen zijn. Het gaat om de manier waarop.''

Accenten