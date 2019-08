‘Wow, het is hier gewéldig Willy’

HOEVEN - ‘Wordt deze plek nou voor te sporten?’ wil Mark graag weten als hij het eerste het beste klaslokaal van De Lindenlommer in Hoeven binnenstapt. ‘Nee, dit wordt het kúnst-lokaal’, antwoordt Willy de Gooijer, mede-directeur van Stichting DOA. ‘Wow, wat is dit een ge-wel-di-ge locatie Willy', roept Dylan vrolijk door de galmende gangen van de oude basisschool.

,,Leuk hè", zegt Willy. ,,Dit zijn allemaal zulke heerlijke mensen om mee te werken. Maar ik ben zelf ook heel enthousiast over de verhuizing naar De Lindenlommer. Er zijn mensen die vooral beren op de weg zien, maar wij van DOA, zijn altijd op de creatieve toer. Je kunt ontzettend veel met dit gebouw, mooie oosterse prints op de vloeren bijvoorbeeld. Dat zie ik helemaal zitten.”

Volledig scherm Mark poetst de tegels. © Florence Imandt

Bij Stichting DOA vinden zo'n 40 jong-volwassenen met een verstandelijke beperking gemiddeld vier dagen per week dagbesteding: zoals kunstzinnige vorming, sociale vaardigheden trainen en Engelse les. Maar De Oude Apotheek (DOA) waar ze nu huizen, is veel te klein, daar moesten bijvoorbeeld deuren uitgebroken worden zodat ook mensen in een rolstoel er in en uit kunnen, legt Joey van Beek uit Zegge uit.

Hij zit zelf in een rolstoel en behaalde onlangs een vmbo-geschiedeniscertificaat. ,,Ik wil ervaringsdeskundige worden: uitleg geven op scholen over hoe het is om te leven met een beperking. DOA is een fijne organisatie omdat ze hier vooral in mogelijkheden denken.”

Volledig scherm Dylan veegt het plafond schoon. © Florence Imandt

In De Lindenlommer krijgen de mensen van DOA binnenkort een zee van ruimte: zes lokalen, een gymzaal, enkele kantoren, er komt een koffiebar en een winkel. Maar ook andere groepen uit de samenleving zijn er welkom. Workshops yoga bijvoorbeeld, handwerken, bridge, zumba, ouderengym, de Nieuwe Lindenlommer zoekt en staat open voor samenwerking en verbinding.

Volledig scherm De gangen zijn nu nog leeg en donker, maar dat wordt straks heel anders. Een Oosterse print op de vloer, dat lijkt Willy de Gooijer, DOA-directeur wel wat. © Florence Imandt

Silvana vindt het een beetje eng om nu al op de nieuwe locatie rond te lopen. ,,Dat komt, ik kan niet tegen verlaten dingen. Ik hou er niet van dat het ergens leeg is.” Toch helpt ze samen met Joey en Arie al lekker mee met het glad maken van de muren. Dat is een van de grotere noodzakelijke klussen, naast plamuren en het verven van de muren en plinten.

Volledig scherm Het aanwezigheidsbord van de leerkrachten hangt er nog. Weg ermee? © Florence Imandt

Al die dingen moeten als het een beetje meezit op zaterdag 17 augustus in één grote opknaphappening gebeuren. ,,Als in elk lokaal een man of vier een hele dag aan de slag gaan, komen we een heel eind", zegt Willy de Gooijer. ,,We hebben al heel veel latex en zo gekocht. Als wij het goed voorbereiden en klaarzetten, kan er in één dag heel veel gebeuren.”

Wie mee wil helpen: 0165-502866