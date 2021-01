Wouwse truien moeten iets moois voor Wouw opleveren: ‘Iets waar het dorp écht wat aan heeft’

Scheltema: ,,En we zijn hier op uitgekomen.’’ Een donkerblauwe trui, met daarop in witte of rode letters het woord ‘Wouw’. Jansen: ,,Hier legt gelijk iedereen de link met het dorp, de rest van Nederland weet niet eens dat Wouw bestaat.’’ Scheltema: ,,Het is ook echt een vet woord. Je moet het maar eens invoeren in je routeplanner, hoor je echt: ‘Neem hier de afslag naar Waaaauw’. Bekt gewoon lekker.’’



Die truien zijn van organisch katoen en worden geproduceerd in Roosendaal, te bestellen via info@wouwbruidsmode.nl. Van de maten S tot XXXL. En van de opbrengst - ze kosten 59 euro - zet Jansen een deel apart. Voor een nader te bepalen goed doel: ,,Iets waar een groot deel van Wouw ook echt iets aan heeft.’’ En tuurlijk, een deel mag Jansen ook houden. Scheltema: ,,We moeten onze ondernemers steunen.’’