Wouwse Plantage jubileert en Wouw begroet nieuwe nar

WOUW - Het wordt een bijzonder jaar voor het carnaval in Wouwse Plantage (Mastepinnelaand), want hier wordt voor de 44ste keer feest gevierd en dat vraagt natuurlijk om spetterende activiteiten.

Het begin was echter niet spetterend, want nadat half het dorp naar het dorpshuis was gekomen, ontbrak van het protocol ieder spoor. Na wat pogingen kwam sjampetter Joene (Jeroen van Loenhout) aan de telefoon: hij zat thuis achter zijn computer om digitaal elf-elf te vieren. Hij werd aangespoord om naar De Spil te komen en daar kon de voorzitter hem de helm opzetten en tevens feliciteren met zijn 11-jarig jubileum.

De andere hoogheden, nar Tommeke (Tom Kerstens), grootste boer Peer (Peter Matthijssen) en prins Erik d’un Eerste (Erik van Turnhout), hadden hetzelfde idee als de sjampetter, maar nadat ze weer compleet waren in het dorpshuis, kon samen met boerenkapel W’ornouwus het jubileumlied ingezet worden. ,,En we gaan het dit jaar groots vieren, want we hebben nog wat in te halen”, gaf de prins aan.

Kinderen centraal

In Wouw stonden de kinderen centraal, want een langgerekte stoet met lampionnen trok door het dorp. Onderweg werden prins Eduwardus d’un Jiste (Ed van Bergen) en adjudant Hannes (Hans de Vogel) opgepikt, want die waren bij de nieuwbouw van basisschool De Stappen aan het meten of alle kinderen wel in het gebouw passen. Daarmee speelden ze in op het motto ‘Tis passen en meten’.

Bij de nieuwbouw van de Leonardushof zagen de kinderen een vreemd figuur die met gekleurde slingers aan het meten was. Hij was naar eigen zeggen aan het kijken of er een discotheek van gemaakt kon worden. Toen de prins hem een vreemde Dokus noemde en vroeg of hij geen nar wilde worden, antwoordde hij volmondig ja en op die manier kreeg Wouw een nieuwe nar, want aangekomen op de Markt, werd hij in het narrenpak gestoken en van de zotskap voorzien. Jordy Burgers zal als nar Dokus de komende jaren aan de zijde van de prins en de adjudant staan. Op de Markt werd het insigne gepresenteerd, zaterdag is het in een kraam bij de Jumbo te koop.