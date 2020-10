Wouwse Plantage heeft eindelijk weer een huisarts

WOUWSE PLANTAGE - Wouwse Plantage heeft weer een huisartsenpraktijk in dorpshuis De Spil. Deze week zijn de huisartsen Anne-Fleur Dorman-Jordaan en Monika Bol er van start gegaan.

Het bijzondere is dat de twee artsen bewust kiezen voor een kleine, maar moderne praktijk. Ze houden elke dag spreekuur.

Hoe lang het dorp zonder huisarts heeft gezeten, weet voorzitter Cees van Gent van stichting Dorpshuis De Spil niet eens. ,,Toen ik hier in 2000 kwam wonen was er volgens mij al geen.” De zoektocht kwam op stoom toen De Spil in 2016 bij een verbouwing een zorgruimte kreeg voor onder meer de prikpost en de wijkzuster.

Klein, maar modern

Van Gent voerde gesprekken met de Nispense huisarts Veerle Dom, die wel belangstelling had maar die vooral haar eigen praktijk snel zag groeien. Via Dom kwam Van Gent op het spoor van Anne-Fleur Dorman. Wat Van gent direct aansprak was dat Dorman een kleine, maar moderne praktijk nastreeft.

,,Ik ben in Wouw in januari 2019 al begonnen met een nul-praktijk. Dat betekent dat je met nul patiënten begint. Toen ik Cees van Gent sprak zat ik op achthonderd patiënten en dat is net genoeg voor herregistratie. Hij zocht een huisarts voor in De Spil", vertelt Dorman.

Haar kleine praktijk aan de Markt in Wouw runde ze vanuit huis. ,,Ik doe heel veel digitaal. Daarnaast heb ik wat verband materiaal en wat spullen voor verloskunde. Je hebt als huisarts niet zo heel veel meer nodig.” Waar bij komt dat Dorman streeft naar een overzichtelijke, niet te grote praktijk.

Alles zelf doen

,,Ik wil geen grote praktijk met een grote organisatie. Een kleine populatie. Ik wil het liefst alles zelf doen. Of met zijn tweeën. Ik vind het contact met de patienten het belangrijkste. Ja, zeg maar gerust ouderwets dokteren. Maar wel in een moderne praktijk.”

Daarom is Wouwse Plantage met ongeveer 1.200 inwoners een mooi decor voor de praktijk van Bol en Dorman. Ze zegt: ,,Voor een normale organisatie is het dorp te klein. Dan heb je 2.000 patienten nodig. Maar in deze kleine vorm kan het wel. En dat maakt het zo leuk.

