Wouwse pastorie wordt kleinschalige woonzorgvoorziening voor kwetsbare ouderen

WOUW - In de voormalige pastorie van Wouw, aan de Bergsestraat, komt een kleinschalige woonzorglocatie voor kwetsbare en dementerende ouderen. Initiatiefneemster Sandra Molier (56) kreeg de financiering deze week rond: ,,Zorg, dat is voor mij aandacht; oprechte interesse en een luisterend oor.”

Zorgcomplex SeneS (Latijn voor ‘ouderen’) begint aanvankelijk met zeven kamers op de eerste verdieping, voor zeven cliënten. ,,Indien het een succes wordt, betrekken we mogelijk nog de tweede verdieping erbij, maar dat is iets voor de toekomst. Mijn visie op goede zorg is juist dat kleinschalige, met een vast team. Zodat bewoners het team leren kennen, maar vooral ook andersom. Een zorgverlener moet meteen kunnen zien: ‘Goh, dit is niks voor meneer Jansen, gaat het wel goed met hem vandaag?’.”

Molier werkt al vier jaar aan het plan voor zo’n voorziening, uit passie, zegt ze: ,,Bij deze groep mensen ligt mijn hart.” Dat komt voort uit haar werk als onafhankelijk cliëntondersteuner en casemanager dementie en ouderenzorg.

Quote Het mooiste plekje voor zo iemand is een plekje zoals thuis Sandra Molier, SeneS Zorg

In die rol helpt ze ouderen onder meer in de zoektocht naar een geschikte woonplek. ,,Ik zie bijna dagelijks hoe de zorgvrager door lange wachttijden thuis verzwakt en soms in de problemen komt. Als er plek is, komen ze soms op een gesloten afdeling waar de verzorging het erg druk heeft. Daardoor bewegen bewoners minimaal en slapen ze veel. Dat vind ik zó erg, dan verzwakken mensen heel snel.”

‘Plekje zoals thuis’

Dat moet anders, vindt ze. ,,Een zorgverlener in een groot complex wil waarschijnlijk wel steeds met mensen te wandelen of een luisterend oor te bieden, maar heeft de tijd niet. Dat begrijp ik. Op kleine schaal kan dat wél”, zegt ze. ,,Het mooiste plekje voor zo iemand is een plekje zoals thuis.”

Quote We brengen het binnen vooral terug in de oorspronke­lij­ke staat Sandra Molier, SeneS Zorg

De voormalige pastorie wordt dan ook zoveel mogelijk als woonhuis ingericht. Op de eerste verdieping de (slaap)kamers, op de begane grond een grote woonkeuken, woonkamer en een kamer waar bewoners zich kunnen afzonderen. ,,We veranderen niet heel veel aan het gebouw, de grootste ingreep is dat er een lift in moet. Verder brengen we het binnen vooral terug in de oorspronkelijke staat.”

‘Zoveel mogelijk gewoon doen’

Maar ook de buitenruimte, met bijvoorbeeld kippen en een moestuin, wordt belangrijk. ,,Het is een perfecte plek. Bewoners kunnen vrij rondlopen in de pastorietuin, die we dementievriendelijk gaan maken. Natuurlijk is er altijd toezicht, ze kunnen zelf de straat niet op. Maar ik zie wel voor me dat we ook wandelingetjes met ze door het dorp gaan maken. Dat is voor mij zorg; zoveel mogelijk gewoon doen.”

De financiering, een kleine 1,2 miljoen voor aankoop van het pand en verbouwing, kwam deze week in een paar uur al rond via crowdfunding. Naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen.