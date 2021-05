Wouwse kinderen op de fiets voor verkeersexamen

,,Bijna alle kinderen hebben de afgelopen weken enkele keren geoefend, maar toch zijn de meeste nerveus voor de rit van vandaag”, geeft juf Janne Schuurbiers van groep 7 van basisschool ‘De Stappen’ aan.

Voor de leerlingen mogen vertrekken, onderwerpt wijkagent Tim van Toren de fietsen aan een onderzoek. Doet de rem het goed, werkt de bel en branden de lichten. ,,De meeste fietsen zijn prima in orde, maar vooral bij de mountainbikes ontbreken nogal eens de reflectoren en dan geef ik de tip om die tussen de spraken te bevestigen”, zegt de agent.

Koek bij terugkeer

René en Lian Poppe controleren wie er aanwezig is en bij terugkeer ligt er voor de kinderen bij hen een lekkere koek klaar. Bovendien mogen ze dan een kijkje nemen bij de brandweerauto en natuurlijk de spuit hanteren. Voor de jongens een stoer gebeuren en voor de meisjes even wennen om als brandweervrouw op te treden. Daar krijgen ze ook uitleg over de dode hoek bij een vrachtwagen en het gevaar dat dan dreigt voor fietsers.

Onderdeel van het praktijkexamen voor de kinderen uit Wouw en Wouwse Plantage is een ogentest, waarbij ze net als bij het examen voor de auto een kentekenplaat moeten lezen. Guus, die net aan de start verschijnt, doet dat met groot gemak en twee minuten laten zoeft hij weg richting de enige rotonde die Wouw rijk is.

Geen zin

Voor ze starten stelt Lian de kinderen op hun gemak en vraagt meteen of ze er zin in hebben. Gijs van Dongen kijkt haar even aan en zegt dan, terwijl hij nerveus aan zijn stuur frunnikt: ,,Eigenlijk niet zo.” Als hij een tijdje later terug op de parkeerplaats komt, is aan zijn gezicht te zien dat het toch wel mee is gevallen.

In het dorp zitten op verschillende plaatsen ouders en vrijwilligers om te controleren of ze alles wel correct uitvoeren. En ja hoor, als ze links of rechts afslaan, steken ze netjes hun hand uit. En ze zijn gewaarschuwd voor ‘instinkers’, want een deel van de route gaat over een voetpad en daar moeten ze uiteraard lopen en niet fietsen.

Aan het eind van de dag gaat in de drie deelnemende scholen gejuich op, als ze te horen krijgen wat het resultaat is.