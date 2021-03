Wouwse burenruzie escaleert: ‘Het ergste vind ik nog wel dat ik ooit seks met haar heb gehad’

Eis van 3 jaar cel tegen ‘Ferry Bouman van Roosendaal’

11 maart ROOSENDAAL/BREDA – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag drie jaar cel geëist tegen een stel uit Roosendaal dat bijna twee jaar lang zou hebben gehandeld in hard- en softdrugs. Dat gebeurde vanuit hun chaletje op vakantiepark De Striene in Poortvliet, maar ook in hun woning in Roosendaal werd drugs gevonden.