Wouwse artsen vaccineren in de Lambertuskerk

WOUW - Zaterdag 27 februari wordt de Lambertuskerk in Wouw ingericht als priklocatie van drie huisartsen. Dokter Vrijdag en dokter Van de Kar uit Wouw en dokter Markx uit Heerle gaan daar hun patiënten die geboren zijn in 1956 en 1957 inenten. Daarnaast mensen die extra risico lopen vanwege overgewicht.

,,De kerk heeft drie ingangen en voldoende ruimte om de mensen een kwartier te laten wachten met voldoende afstand. In de kerk in bovendien Wifi en daardoor kunnen we alles meteen registreren”, zegt Pieter Vrijdag.

300 vaccins

In totaal komen 300 mensen die inmiddels een uitnodiging hebben gekregen en ook een aanwijzing langs welke ingang ze binnen moeten komen. Die ingangen hebben twee deuren en daardoor kan de stroom mensen die binnenkomt gescheiden worden van de stroom naar buiten. Bovendien staan er regelaars dat alles bij het binnen- en buitengaan in goede banen leiden.

,,De patiënten komen in groepen en elke praktijk heeft twee mensen die vaccineren. Het personeel van de Serviceapotheek Wouw trekt in de sacristie de spuiten op en die worden dan door ons opgehaald”, geeft Vrijdag aan. De mensen die gevaccineerd zijn, krijgen meteen een kaartje met daarop informatie over het vaccin waar ze mee zijn ingeënt. In dit geval is dat AstraZeneca. De opgeroepen hebben meteen ook een uitnodiging gekregen voor een tweede injectie in de maand mei.

Doneren aan de kerk

,,In de uitnodiging hebben we meteen ook gezet dat we te gast zijn in de Lambertuskerk die hoognodig gerestaureerd moet worden. We hebben aangegeven dat de patiënten misschien wat kleingeld mee kunnen nemen om dat te doneren”, besluit de Wouwse dokter.