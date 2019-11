Wouwse amateurfilmer wint vier eerste prijzen tijdens nationaal filmfestival

TriStar wint Business Award Roosendaal

10:01 ROOSENDAAL - Bij het jaarlijkse ondernemersfeestje in De Kring heeft TriStar Industries, dat schoonmaakmiddelen voor de industrie produceert, de Business Award gewonnen. Het is niet de enige prijs die maandagavond is uitgereikt: de Zorgaward ging naar WijZijn, de City Award is gewonnen door BBQ Experience Centre terwijl Washin' 7 de Small Business Award in de wacht sleepte.