Wouws Wieler Weekend gaat door: ‘Iedereen staat te popelen!’

WOUW - Met een kleine slag om de arm, maar vooral vol enthousiasme kondigt het comité achter het Wouws Wieler Weekend de terugkeer van het evenement aan. Nu vaccinaties hand in hand met versoepelingen in hoog tempo de zomer openen, ziet de organisatie weer kansen.

Het is ‘voor 95 procent zeker’ dat het feest op 28 en 29 augustus doorgaat, zegt PR-man Eric de Regt. ,,We komen binnenkort voor het eerst bij elkaar om alles te bespreken, maar we rekenen erop dat het goed komt.” De snelle versoepelingen en het doorgaan van andere evenementen, zoals de Hel van de Pin, geven vertrouwen. ,,We hebben er hartstikke veel zin in.”

In 2019 was het eerste en tot nu toe laatste Wieler Weekend. ,,Toen was het na 28 jaar weer de eerste Ronde van Wouw, wij vonden dat dat erbij hoorde in zo’n groot dorp”, zegt De Regt. Er werd meteen uitgepakt; op zaterdag een recreatief gedeelte en een toertocht, op zondag wedstrijdkoersen voor dames, heren en jeugd. Met start en finish bij Café Donkenhof en amusement eromheen. ,,Dat volledige programma willen we terugbrengen.”

In volle glorie

Een beperkte variant was vorig jaar geen optie, zegt De Regt. ,,We hebben daar wel naar gekeken, maar het eerste jaar was zo'n succes dat zoiets daar afbreuk aan zou doen. We willen het alleen doen als het goed kan.” En daar lijkt het nu op. ,,Zoals het er nu naar uitziet kan het in volle glorie. We kregen de laatste tijd ook van wielrenners geregeld de vraag of het doorging. Iedereen staat te popelen!”