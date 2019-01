Wouws wandelvoetbal op nieuwe kunstgrasveld Cluzona

Al tijdens de officiële opening werd er druk van het veld gebruik gemaakt. Wethouder René van Ginderen uitte zijn blijdschap vanwege het feit dat de gemeente binnen één week tijd twee velden rijker is: een in Roosendaal en het tweede in Wouw. Hij prees Cluzona, omdat de vereniging het veld wil gebruiken in een breder verband. Activiteiten voor kinderen met een spierziekte en scholen gebruik laten maken van het kunstgrasveld vallen binnen de doelstellingen die de gemeente ook voor ogen heeft. Na het doorknippen van een lint en het oplaten van witte en blauwe ballonnen, de clubkleuren van Cluzona, was het tijd voor het echte sportwerk.

Demonstratie

Op het veld gingen twee teams senioren aan de slag om een demonstratie ‘wandelvoetbal’ te geven, waarbij niet gerend mag worden en de bal op kniehoogte moet blijven. De eerste deelnemers hebben zich ondertussen gemeld en maandag 14 januari om 10.00 uur starten de eerste trainingen onder leiding van Reinald Boeren van Sportservice Noord-Brabant.

De 60-plussers hadden er ondanks de druilerige dag plezier in en het ene na het andere doelpunt werd gescoord. ,,Eigenlijk wilden we op zaterdagochtend gaan trainen, maar dat paste niet in het schema van Sportservice, maar in de toekomst hopen we toch van trainingsdag te veranderen, omdat de maandagochtend niet de meest gunstige is”, zegt voorzitter Jan Theuns.

Intensieve training

Op een deel van het veld is de jeugd van Cluzona bezig met wedstrijdjes spelen en in een hoek van het veld wordt door twee sporters intensief getraind op uithoudingsvermogen en balvaardigheid.