Wouwenaren wilden helemaal niet bij Roosendaal horen: ‘Wouw is gewoon Wouw gebleven’

,,We wisten dat de mensen in Roosendaal last van ons zouden hebben. Het was een kilometers lange stoet. Daarom deelden we zakjes aardappelen uit,” zegt oud-wethouder Peter Buijs, die samen met zijn collega's Peter van Steekelenburg en Gommert Jonkers en met het huidige raadslid Eric de Regt terugblikt op een paar roerige jaren in het dorp Wouw.