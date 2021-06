Wouwenaren in actie voor een veiligere Molensingel: ‘Straks is het kalf verdronken en dempt men de put’

In de hoop dat voor elkaar te krijgen, overhandigen Theo Santegoets en Han de Smet een brandbrief en de bijbehorende driehonderd handtekeningen deze ochtend aan verkeerswethouder Cees Lok. Santegoets zegt te zijn geschrokken van hoeveel mensen de brief wilden ondertekenen. ,,Meer dan negen op de tien mensen deed meteen mee. Het probleem is dus nog groter dan ik dacht. Hier is echt iets loos.”

Quote Nu lijkt er nog niks aan de hand, tótdat er straks een kind wordt aangereden Bas Blummel, directeur OBS De Baayaert

Wat dan zoal? Met name in de ochtend- en avonduren is er overlast van hardrijders, en van zwaar verkeer dat over de verhoogde kruising met de Kloosterstraat klapt, zeggen de omwonenden. Maar de brief is ook ondertekend door 120 ouders én de schooldirecteuren van basisscholen De Stappen en De Baayaert.

‘Kalf verdronken’

Beide scholen liggen niet aan de Molensingel. ,,Maar ik heb de verantwoordelijkheid voor 230 kinderen, waarvan een groot deel daar wel oversteekt. En er wordt echt hard gereden”, zegt directeur Bas Blummel van De Baayaert. ,,Daarom vond ik het belangrijk te ondertekenen, ik zou wel voorstander zijn van een uitgebreide schoolzone. Want nu lijkt er nog niks aan de hand, tótdat er straks een kind wordt aangereden. En dan is het kalf verdronken en dempt men de put.”

Quote Wie niet op zijn snelheid let, rijdt voor hij het doorheeft zestig Theo Santegoets

De inrichting van de weg is het grootste probleem, zegt Santegoets. ,,Je mag er vijftig, maar het lijkt een 60-weg. Het asfalt is breed, met lange rechte stukken. Wie niet op zijn snelheid let, rijdt voor hij het doorheeft zestig.”

‘Cosmetische maatregelen’

Uit onderzoek bleek in 2017 dat de inrichting aan de wettelijke norm voldoet, zo antwoordde Lok vorige maand nog op vragen van de VLP. Want 85 procent van de automobilisten rijdt er niet meer dan 9 kilometer per uur te hard; de zogeheten V85-norm.

De gemeente plaatste in overleg met de Dorpsraad wel oranje paaltjes en een smiley, om automobilisten op hun snelheid te attenderen. ,,Puur cosmetisch”, vindt Santegoets. ,,Daar gaat niemand z'n snelheid door verminderen. Sowieso is vijftig nog steeds te hard. De maximumsnelheid zou naar dertig moeten.”