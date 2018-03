Wouw rolt de rode loper uit voor de Matthäus Passion

Ver van huis

Eigenlijk had de hele verhuisoperatie niet nodig geweest. Een grootscheepse verbouwing van de 'kleine koepel van Oudenbosch' zou begin dit jaar al in gang gezet worden, maar nog steeds staat de kapel niet in de steigers. Cartens: ,,Een half jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt. We moesten wel, want de orkesten, koor en solisten moeten bijtijds worden vastgelegd. Het werd uitzien naar een alternatieve locatie.'' De basiliek in Oudenbosch, de Sint Jan in Roosendaal. Ze vielen af, omdat ze óf niet beschikbaar waren óf met een slechte akoestiek kampen.