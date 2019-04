Wouw maakt zich op voor co-creatie rond zonneweide

Steekpar­tij blijkt gevecht in huis Oudenbosch: slachtof­fer doet geen aangifte, politie sluit onderzoek

14 april OUDENBOSCH - Bij een gevecht in een woning aan de Molenstraat in Oudenbosch is zaterdagnacht een man lichtgewond geraakt. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. Hij heeft besloten geen aangifte te doen.