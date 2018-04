Wouw loopt warm voor de beker; wachten op nieuwe lading Cluzona-tompoucen

Toine Theunis, Roosendaal­se superman die alles kan?

10:00 ROOSENDAAL - Toine Theunis is voor de tweede keer de architect van de nieuwe Roosendaalse coalitie. De bestuurder met veruit de meeste voorkeurstemmen van allemaal, drukt al jaren zijn stempel op de gemeente Roosendaal. Is hij een soort superman die alles kan of heeft de voorman van de Roosendaalse Lijst inmiddels teveel politieke macht? Een portret aan de hand van (oud)bestuurders die met hem werk(t)en. 'Toine lijkt op een teflon pan, alles glijdt van hem af'.