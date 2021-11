Wouw is weer bij de tijd: opgeknapte wijzerringen hangen ook weer aan Lambertuskerk

Die enorme wijzerplaten, bijna drie meter in doorsnee, zijn maandag teruggeplaatst, laat Piet Backx van het parochiebestuur weten. Het opknappen van die ringen hoort bij de grootschalige renovatie van de toren van de Lambertuskerk. Die klus is in volle gang, met het terugplaatsen van de wijzerplaten kan er weer een belangrijk onderdeel van dat karwei af worden gevinkt.

Gestraald en verguld

Tot opluchting van een hoop Wouwenaren, want het was eigenlijk de enige klacht die het kerkbestuur en de Stichting Icoon van Wouw volgens Backx tot nu toe over die opknapbeurt kreeg: ‘Balen dat we nu niet naar de kerk kunnen kijken om te zien hoe laat het is.’



Dat probleem is dus opgelost, want de wijzerringen hangen weer te glimmen aan de toren. Dankzij Royal Eijsbouts uit het Noord-Brabantse Asten, een gerenommeerd klokkenbedrijf dat over de hele wereld werkt. Dat bedrijf had de handen vol aan die klus. Zo werden loszittende cijfers opnieuw vastgemaakt, zijn de ringen gestraald én opnieuw verguld. Daarnaast is er bij alle klokken nieuwe verlichting aangebracht bij de cijfers.