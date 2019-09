Wouw: ‘Gemeente, adopteer onze kerk!’

Piet Backx, de man van de gebouwen, maakte zich zorgen over de kerken in Wouwse Plantage en Wouw. In Moerstraten is de kerk verkocht en in Heerle wordt een ruimte in de kerk gehuurd, maar ook daar moet in de toekomst gekeken worden of dit haalbaar blijft.



Ook in Wouwse Plantage is het gebouw aan opknappen toe en wordt de komende jaren gekeken om in overleg met de bewoners het gebouw mogelijk af te stoten.



Het opknappen van de Wouwse toren is in een stroomversnelling gekomen, omdat eind september de mogelijkheid bestaat om provinciale subsidie aan te vragen. De restauratiekosten bedragen negen ton en de provincie kan mogelijk vier ton bijdragen.