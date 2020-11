Wouter Nieuwlaat (1982-2018), een ‘lief mopperende, ongeduldige goedzak’

Na het vwo ging hij rechten studeren, maar zocht nooit werk in die richting. Peter: ,,Die studie paste niet bij hem. Ook leidde hij geen uitbundig studentenleven. Hij zat liever thuis en was erg op zichzelf. Hij was liever in de weer met oude radio’s, oude muziek, werd lid van de Volvo 300 Club en hij had meer onverwachte hobby’s. Niemand wist soms hoe hij plots bij een forum of vereniging betrokken geraakt was, maar voor je er erg in had wist hij er alles van en was hij voorzitter. Hij maakte daar veel vrienden mee.”