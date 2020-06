WOS wil Gastels zwembad nog dit seizoen terug open krijgen

‘In Kerkakkers letten we goed op elkaar’

10:00 RUCPHEN - Als gepensioneerd verpleegkundige op de ambulance kan Wim van den Broek (71) zich goed inleven in de hectische maanden waar zijn huidige collega's in coronatijd mee geconfronteerd zijn. Het virus kwam ook dichtbij toen vijf bewoners uit hun wooncomplex Kerkakkers besmet raakten met het virus. Twee van hen overleden korte tijd later. Wim woont met zijn vrouw Ad in een van de twaalf penthouses op de bovenste verdieping van de woonvoorziening. Met de nodige voorzorgsmaatregelen kan hij de verslaggever - en naamgenoot - in hun appartement ontvangen.