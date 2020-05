Worsteling middelbare scholen bij heropening: ‘1,5 meter afstand houden is niet te doen’

video Bij deze B&B in Roosendaal kun je in een luxe safaritent slapen

19 mei ROOSENDAAL - Op een dag als vandaag, met het zonnetje hoog aan de blauwe hemel, oogt Onder Zeil Bed & Breakfast van Marianne Ham in het buitengebied van Roosendaal als een waar paradijsje. De geitjes luieren in het gras, de kippen vieren de lente en de luxe safaritenten staan te pronken in het groen.