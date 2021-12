Wordt Westrand de eerste aardgasvrije wijk in Roosendaal?

ROOSENDAAL - De wijk Westrand maakt een goede kans om het eerste aardgasvrije deel van de stad Roosendaal te worden. Er staan veel woningen van één eigenaar en in Stadsoevers, de nieuwbouwwijk in Westrand, ligt al een warmtenet.

Ook de Designer Outlet Roosendaal en de bedrijven op recreatiegebied De Stok zouden al snel op datzelfde netwerk kunnen worden aangesloten.

Dat is te lezen in de Transitievisie Warmte van de gemeente Roosendaal. In die nota staat beschreven hoe Roosendaal gaat werken aan het verwarmen van de stad zonder aardgas. Donderdag praten de gemeenteraadsfracties over de transitie. In 2050 moet de aardgaskraan naar Roosendaal dichtgedraaid kunnen worden.

Bebouwingsdichtheid

Westrand telt 2.500 woningen waarvan er ongeveer duizend in bezit zijn van wooncorporatie Alwel. Een groot deel van de wijk bestaat uit appartementen. De bebouwingsdichtheid en de aanwezigheid van Alwel maken een collectief warmtenet kansrijk, aldus de onderzoekers in het rapport.

Een medewerker van Vattenfall installeert een hogetemperatuurwarmtepomp in een woning.

Onder Westrand valt ook Stadsoevers en daar ligt al het warmtenet van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. Die warmte komt van vuilverbrander PreZero (voorheen SUEZ). Dat net kan worden uitgebreid. Niet alle woningen en gebouwen in Westrand zijn van Alwel. Volgens het rapport ‘zal het een uitdaging worden om deze op grote schaal te laten aansluiten'. In gewoon Nederlands: dat wordt een groot probleem. Daarom worden in de Westrand de eerste pijlen gericht op de woningen van Alwel.

Designer Outlet Roosendaal

De bedrijven op De Stok gebruiken ongeveer evenveel energie als 250 huishoudens. Het naastgelegen Designer Outlet bestaat uit moderne en uitstekend geïsoleerde winkels, zo is te lezen. Ook in deze hoek van Roosendaal geldt dat de relatieve nabijheid van het warmtenet van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) kansen biedt. Een onderzoek naar de mogelijkheden is zeker de moeite waard.

In Designer Outlet Roosendaal staan veel uitstekend geïsoleerde winkels.

Tussen Stadsoevers en het NS-station ligt het oudste deel van bedrijventerrein Borchwerf. De meeste bedrijven zijn al weg om plaats te maken voor het Vlietpark. Daar komen waarschijnlijk 250 woningen en een school. Alle nieuwbouw daar krijgt geen aardgasaansluiting meer en kan eveneens aan het warmtenet van DER worden gehangen.

Landerije

De Landerije aan de oostkant van de stad bestaat uit ongeveer vierhonderd vrij jonge vrijstaande woningen met energielabel A of hoger. Hier ligt nog geen warmtenet. Omdat de huizen nogal ver uit elkaar staan is een onderzoek naar de mogelijkheden van lucht- of grondwaterpompen of infraroodverwarming daar meer op zijn plaats. Maar daarvoor moet dan wel het elektriciteitsnetwerk van Enexis worden verzwaard.