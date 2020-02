Wordt Panjevaart een woonwijk voor arbeidsmigranten of keert de toerist terug?

Toen het nieuwtje eraf was en de boekingen afnamen, liet het parkmanagement stukje bij beetje Poolse werknemers toe in de huisjes. Inmiddels is er geen recreant of badgast meer te bekennen. Alle 176 vakantiewoningen zijn ingenomen door eerste Polen, maar inmiddels steeds meer Roemenen en Bulgaren. Omdat de gemeenteraad van Halderberge zich de komende tijd buigt over het vraagstuk humane huisvesting arbeidsmigranten, lieten lokale politici zich rondleiden op het Hoevense villapark.

Eén op zes Hoevenaren arbeidsmigrant

Frank Rockx (CDA) schrok vooral van de omvang. ,,De huisvesting an sich is wel aanvaardbaar. Maar tel maar op: in alle 176 huisjes zitten vier Oost-Europeanen. Dat zijn in totaal 700, tel daar de 300 in het naburige De Olmen en nog eens 200 verspreid in vrijkomende huizen in het dorp. Dan is één op de zes Hoevenaren arbeidsmigrant.‘’

Die toename strookt volgens het Hoevense raadslid niet met de toeristische ambities van Halderberge in het algemeen en Hoeven in het bijzonder. ,,Ik snap dat de eigenaren van Panjevaart hun investering rendabel maken door illegale huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan. De gemeente treedt nauwelijks handhavend op. Wat mij betreft wordt het tijd dat we de ogen openen. Óf handhavend optreden óf de huisvesting legaliseren.‘’

Legaliseren die hap

Op het park zijn arbeidsmigranten gedurende een korte periode toegestaan, maar de praktijk leert dat veel werkvolk bij met name logistieke bedrijven in de regio, maar zelf over de grens in België. Voor Rockx is er maar één conclusie: legaliseren die hap, maar dan wel met dezelfde rechten en plichten als elke huiseigenaar of huurder. ,,De Halderbergse woningvoorraad krijgt er dan in één klap 176 huizen bij. Een arbeidsmigrant wordt dan huurder inclusief OZB-verplichtingen en afvalstoffenheffing.‘’