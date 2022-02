Wordt driemaal scheepsrecht voor tweede editie? Rooskleurig mikt weer op festival deze zomer

Na een succesvol debuut tijdens Roosendaal 750 jaar in 2018 zou het feest in 2020 op herhaling gaan. De coronacrisis zette daar een streep door. De organisatie verplaatste Rooskleurig daarop naar 28 augustus 2021, maar ook die editie werd afgelast.

De line-up voor de tweede editie van Rooskleurig, nu gepland op zaterdag 27 augustus 2022, is grotendeels hetzelfde gebleven ten opzichte van de artiesten die in 2020 al werden aangekondigd. Dat betekent dat grote acts als Bløf, Nielson en Suzan & Freek komen optreden in de spoorstad - als de coronamaatregelen dat ditmaal wel toelaten.