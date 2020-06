Woonwagenbewoners demonstreren al drie dagen, gemeente doet niks: ‘Dit is niet reëel’

Gemeente

,,We hebben twee keer uitgebreid gesproken met een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners. Zoals we eerder hebben gezegd, we zijn ermee bezig. Maar ook hier hebben we te maken met de gevolgen van corona. Vanwege de crisis was het niet mogelijk fysiek gesprekken te voeren op de kampjes. Wat de woonwagenbewoners nu verwachten is niet reëel", aldus de gemeente in een reactie woensdag.