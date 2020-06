Woonstraat ‘verpaupert’ door hoge concentratie arbeidsmigranten

Het is de buurt een doorn in het oog, zegt Brugstraat-bewoner Willem van Aartsen die binnenkort met andere omwonenden wéér op de koffie gaat bij de gemeente om de ‘verloedering’ aan te kaarten. ,,Begrijp me goed, we hebben niets tegen arbeidsmigranten zelf. We hebben wél problemen met de hoge concentratie van deze arbeiders en de overlast die dat geeft.”

Het aantal buitenlandse werknemers nam gestaag toe in de Brugstraat toen steeds meer panden in handen vielen van bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten. Ook in de Molenstraat speelt dat al jaren.

,,Ze kopen panden op, maar doen niets aan onderhoud. De buurt verpaupert. Er is bovendien amper zicht op het aantal arbeidsmigranten in een woning. Het gebeurt ook dat panden opgesplitst worden om zoveel mogelijk kamers te maken“, aldus Van Aartsen die sinds vorig jaar de kat de bel heeft aangebonden.

Quote Bedrijven kopen panden op, maar doen niets aan onderhoud. De buurt verpaupert Willem van Aartsen, Bewoner Brugstraat in Roosendaal

De migranten hebben weinig sociale binding met de buurt en geven volgens omwonenden geregeld overlast. Huisvuil dat rond zwerft. Geluidshinder, dat soort dingen. De zorgen groeien nu ook het naburige hotel Goderie aan het Stationsplein in beeld lijkt als mogelijke huisvestingsplek voor buitenlandse arbeiders.

Wethouder kan weinig uitrichten

Van dat laatste wordt wethouder Toine Theunis ook niet blij. ,,Omdat de concentratie van buitenlandse werknemers inderdaad al hoog is in de omgeving.” Tegelijkertijd kan Theunis weinig uitrichten als een bedrijf het hotel koopt en er migranten in onder brengt. ,,Het bestemmingsplan laat het toe. De gemeente probeert wel te sturen, in die zin dat we invulling voor woonappartementen onder de aandacht brengen.”

Hij ontkent dat er geen zicht is op wat er in de buurt gebeurt met arbeidsmigranten. De handhaving is met zo'n honderd controles per jaar goed op orde, zegt hij. In een volwaardig huis mogen volgens de richtlijnen maximaal vier arbeidsmigranten wonen. Theunis is in afwachting van adviezen die medio september vanuit de gemeenteraad aangeleverd worden. Kwaliteit van huisvesting is daarbij een speerpunt.

Roosendaal ziet het liefst migrantenhuisvesting in de vorm van grotere accommodaties buiten de stadskern. Er zijn projecten gerealiseerd in het buitengebied van Nispen en nabij bedrijventerrein Borchwerf. Maar het duurt vaak jaren voordat de eerste paal de grond in kan. Ondertussen blijft de huisvestingsnood knellen.

Wim Reedijk van het landelijke Expertisecentrum Flexwonen spreekt in dat verband over een ‘spagaat’. ,,Fijn dat Emile Roemer pleit voor een kwaliteitsslag. Maar het huisvestingstekort is nog lang niet opgelost.” Mooi ook dat Provinciale Staten van Brabant onlangs in moties een lans braken voor goede behuizing en behandeling van migranten. ,,Maar in moties kunnen ze niet wonen.”