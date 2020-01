Woonkwartier maakt vaart met gasloos verwarmen en koken in huurwoningen

De woningcorporatie gaat dit jaar 32 woningen in de gemeenten Moerdijk en Halderberge aardgasvrij maken. In nog eens 183 huurwoningen wordt regulier onderhoud toegepast. Daarbij spant het eveneens om duurzaamheid en levensloopbestendigheid maar ook een veiliger woning.

Betaalbare huurhuizen

Woningbehoeften

De Klundertse wijk Moye Keene krijgt er dit jaar 24 nieuwbouwwoningen bij. In voorbereiding zijn projecten in Bosselaar Zuid in Zevenbergen, appartementencomplex Rebus in Stampersgat, Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek, Wethouder Trompersstraat in Langeweg en de woningen binnen het project Religieus Erfgoed Oudenbosch. Verder komt een nieuw woningbehoeftenonderzoek geënt op de middeninkomens en kwetsbare groepen.