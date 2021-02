Woonkwartier en Thuisvester leggen zonnepanelen op al hun appartementencomplexen

Vraagte­kens bij permanente bewoning op De Witte Plas

13 februari SCHIJF - De Rucphense VVD-fractie wil de permanente bewoning op camping De Witte Plas in Schijf opnieuw aan de kaak stellen. Aanleiding is een artikel in de Rucphense Bode, waarin campingeigenaar Wim Hak zegt weinig last te hebben van de lockdown omdat hij zoveel vaste gasten heeft.