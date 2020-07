Wooncorporaties Alwel en Stadlander soepel bij huurders met coronaproblemen

,,Behalve als iemand langdurig overlast geeft of bij drugsgerelateerde problemen”, voegt Ria van Gils van Stadlander er snel aan toe. Want dan kent de wooncorporatie geen genade.

De huidige coulance is niet iets dat de twee West-Brabantse verhuurders zelf hebben bedacht. Bij Aedes, de landelijke vereniging voor wooncorporaties, zijn bij het begin van de coronacrisis in maart al afspraken gemaakt. Zo gaan de verhuurders coulant om met huurachterstanden die door de coronacrisis ontstaan, stellen geen huurincasso in en zoeken per huurder een passende oplossing.

1 procent

,,Een maand geleden hadden we toch al 150 huurders met een betaalregeling door de coronacrisis. Dat is 1 procent van het huurdersbestand", zegt Ria van Gils. Er zijn ook bedrijven die een ruimte huren bij Stadlander. Dat heeft in de voorbije maanden geleid tot vijf probleemgevallen waarvan de oorzaak in de coronamaatregelen is te vinden.

Ook Alwel zal een huurder niet uit huis schoppen als hij de huur niet kan betalen als gevolg van de coronacrisis. Als mensen hun baan verliezen of als ondernemers of zzp’ers hun inkomsten sterk zien dalen als gevolg van de coronamaatregelen, dan wordt geadviseerd de verhuurder te bellen. ‘Samen met jou zoeken we naar een oplossing, zodat je in je huis kunt blijven wonen. Een betalingsregeling bijvoorbeeld of uitstel van betaling', belooft Alwel op de website.

Maatwerk

Bij Alwel (Roosendaal, Etten-Leur, Breda) ligt het percentage coronaproblemen iets lager dan bij Stadlander (Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht). ,,Er hebben 155 huurders met ons contact opgenomen voor een betalingsregeling als gevolg van de coronacrisis", zegt een woordvoerster. Met 23.000 woningen is dat dus nog geen procent.

Bijzondere gevallen

Alwel en Stadlander bieden maatwerk aan de huurder die in de problemen zit. Dat deden ze al, maar door de recente crisis kan er sneller een regeling worden getroffen. Bij Alwel kan de huurder in bijzondere gevallen om huurverlaging of -bevriezing vragen. Maar dan moet de huurder wel aan een heel lange lijst van voorwaarden voldoen.