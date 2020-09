Wooncenter nu snel Polski Sklep aan Gastelseweg in Roosendaal

ANALYSE Wie durft impasse rond Poolse supermarkt te doorbreken?

14 juli ROOSENDAAL - Wil degene met een reële oplossing voor de problemen rond de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal nu opstaan? Meer dan waarschijnlijk dat iedereen blijft zitten. Want de kwestie lijkt muurvast te zitten. Een impasse, klinkt het in de politieke wandelgangen. Een oplossing lijkt verder weg dan ooit.