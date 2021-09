Woningcorporaties bijten van zich af: ‘Den Haag heeft probleem woningmarkt veroorzaakt’

Messen, boksbeu­gels en ploertendo­ders kun je binnenkort straffe­loos inleveren op het gemeente­huis

28 september RUCPHEN - Vlindermessen, stiletto’s, kapmessen; wie dit soort steekwapens bij zich draagt, krijgt in de week van 11 tot en met 17 oktober ook in West-Brabant de kans die in te leveren zonder dat er een straf volgt voor illegaal wapenbezit.