Woningbrand in Roosendaal, dak beschadigd

200e paal gaat de grond in voor de nieuwe bioscoop in Roosendaal: 'Nog vijftig te gaan’

10:00 ROOSENDAAL - Hij heeft het al zo vaak meegemaakt, dat ie het eigenlijk wel gewoon is gaan vinden. Voor de derde keer in iets meer dan tien jaar tijd ziet bioscoopeigenaar Carlo Lambregts een symbolische eerste paal de grond in gaan voor weer een nieuwe bioscoop. ,,Het is voor mij een gewone donderdag, hoor’’, lacht hij. ,,Maar stiekem wel een hele leuke.’’