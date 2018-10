Woningbouw West-Brabant: het moet eigenlijk veel sneller

Toch is die versnelling volgens de provincie Noord-Brabant keihard nodig. Op grond van bevolkingsprognoses zijn in 2050 zo'n 160.000 extra woningen nodig in Brabant, waarvan 120.000 in de komende tien tot vijftien jaar.



Maar de trein komt moeilijk op stoom. De gemeente Roosendaal bouwt volgend jaar maar rond de 200 woningen. Dat staat in schril contrast met buur Bergen op Zoom die stelt dat er bijna 600 in aanbouw zijn, waarvan een groot aantal in 2019 wordt opgeleverd. Dat is bijna drie keer zoveel dan in Roosendaal. Zelfs het veel kleinere Etten-Leur is met 275 nieuwe huizen bouwlustiger dan Roosendaal. In de regio Breda is iets vergelijkbaars te zien waar kleinere gemeenten als Dongen en Gilze en Rijen meer bouwen dan het qua inwonertal twee keer zo grote Oosterhout.

Mooier op papier

De cijfers zijn op verzoek van deze krant aangeleverd door de gemeenten. Het aantal van 600 in Bergen op Zoom wordt overigens in twijfel getrokken door raadslid Louis van der Kallen. Hij stelt dat het op papier mooier geregeld is dan in de praktijk. De opbrengsten uit grondverkopen blijven juist achter bij de ramingen, aldus Van der Kallen.

Opvallend in de enquête is dat veel gemeenten aangeven meer huizen te willen bouwen, maar gehinderd worden door de vele regels en voorschriften die vlotte nieuwbouw in de weg staan. Ze pleiten voor minder regelgeving om de woningbouw te versnellen.



Zo staan in de gemeente Werkendam meerdere schoolgebouwen die plaats moeten maken voor appartementen, al een jaar lang leeg. Slopen mag niet, omdat er vleermuizen in de buurt zijn aangetroffen. De wet schrijft voor dat er eerst flora- en faunaonderzoek moet zijn uitgevoerd om na te gaan of er bijzondere exemplaren bij zitten. Zo'n onderzoek duurt al gauw een jaar. ,,In die tijd kun je verder niets'', signaleert Werkendam.

3500 nieuwe huizen in 2019 De 18 gemeenten in West-Brabant bouwen volgend jaar 3500 nieuwe huizen, nauwelijks meer dan voorgaande jaren. Een derde komt terecht in Breda, waar de druk op de huizenmarkt het grootst is. Prijzen in populaire wijken stegen er in drie jaar tijd met zo'n 40 procent. Toch wil Breda de komende vier jaar 1200 sociale huurwoningen bijbouwen. Nederland heeft nu jaarlijks 80.000 nieuwe woningen nodig. Dat lukt door allerlei oorzaken niet. In 2016 bijvoorbeeld bleef het aantal opgeleverde woningen steken op 55.000.

Behalve alle regels noemt Etten-Leur ook de besluitvorming in de gemeenteraad en de 'dialoog met de omgeving' als vertragende factoren. Halderberge wijst op bezwaarprocedures, personeelstekorten, lange levertijden in de bouw en nieuwe voorschriften op gebied van duurzaamheid zoals het gasloos bouwen.

Corporaties in keurslijf

Gilze en Rijen vindt het lastig te verteren dat woningcorporaties door landelijke wetgeving in een strak keurslijf zijn gestopt. Hun investeringsruimte is bovendien afgeknepen door de verhuurdersheffing, aldus die gemeente.

Maar gemeenten zoals Roosendaal, Oosterhout, Geertruidenberg, Steenbergen, Moerdijk en Woensdrecht voelen juist weinig obstakels. Toch blijft de woningbouwproductie in bijvoorbeeld Roosendaal opvallend achter. Een van de oorzaken is het ontbreken van grote, bouwrijpe locaties in die gemeente.