Woningbouw op wei Verbiest in Wouw definitief

Update Voortvluch­ti­ge moordenaar Kobus Lorsé aangehou­den in Roosendaal­se woning

29 augustus ROOSENDAAL/BREDA - Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmiddag de voortvluchtige moordenaar Kobus Lorsé in een woning in Roosendaal aangehouden. Lorsé werd ruim twee maanden geleden veroordeeld voor doodslag op zijn schoonzoon. Hij was tot zijn veroordeling op 11 juli niet gedetineerd en was sindsdien onvindbaar voor justitie.