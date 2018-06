Woning in Roosendaal gesloten na vondst drugs, wapenarsenaal en geld

Borgesius: adempauze in geschil rond opvang Zegge

9:41 ZEGGE - De angel lijkt tot ná de zomer uit het geschil rond kinderopvang in Zegge. In een brief aan ouders meldt de Borgesiusstichting nu dat zowel Kober als de SKM hun onderdak in basisschool Mariadonk kunnen houden. ,,Wij hopen dat hiermee voldoende duidelijkheid wordt gecreëerd’’, aldus het schoolbestuur. Borgesius neemt de tijd om tot een definitief besluit te komen, maar laat in het midden hoe lang dat mag duren.