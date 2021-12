Wonen op een plek met verhaal in Oudenbosch: ‘Wij hebben hoog ingezet op duurzaamheid’

OUDENBOSCH - Wonen aan de Brink in Oudenbosch; daar zijn kennelijk heel wat mensen voor in. De informatiedag voor het project ‘Te gast aan de Brink’, afgelopen zaterdag in de Pauluskerk, trok ruim 150 belangstellenden.

Het zijn vooral wat oudere stellen die met mondkapjes op langs de informatieborden met artist impressions van de 6 patiobungalows en 28 appartementen op de plek van de Pauluskerk en de pastorie schuifelen. Volgens makelaar Benno van Meer zijn daaronder opvallend veel Oudenbosschenaren.

,,Mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière en graag in de wijk Pagnevaart met al zijn voorzieningen willen blijven. Een kerk heeft per definitie altijd een hele centrale plek in de wijk. ‘Te gast aan de Brink’ is een mooie aanvulling, want zo komt de doorstroming in de wijk Pagnevaart goed op gang. En mensen vinden het prachtig dat de uitstraling van het project nauw aansluit bij hoe het er altijd uit heeft gezien.’’

Volledig scherm Te gast aan de Brink. © Living First Real Estate Group B.V.

Duurzaamheid en verhaal

Projectontwikkelaar Rik Krens van Living First Real Estate is daar erg tevreden over. ,,Wij hebben hoog ingezet op duurzaamheid, maar dat is voor mij ook dat je appelleert aan historisch besef en het verhaal van deze plek respecteert. Dit gebouw ademt in alles de gemeenschapsfunctie uit, dat heeft architect DAT uit Tilburg, goed getroffen.’’

Te gast aan de Brink is ontwikkeld in nauw overleg met wijkvereniging Samenstichting Pagnifique, zegt hij. ,,Daarom behouden we bijvoorbeeld het grote grasveld, zodat buurtkinderen nog steeds een balletje kunnen trappen. De buurt is erg gelukkig met deze ontwikkeling. In feite blijven de contouren van de Pauluskerk gewoon bewaard. De architect was meteen getroffen door de schoonheid van het gebouw en de locatie. Zelfs de entree zit straks op dezelfde plek als nu.’’

Belangstellenden kunnen tot 10 januari hun interesse kenbaar maken, dan starten de verkoopgesprekken.

