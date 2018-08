Wonen in Willebrords oude politiebureau?

Vasten­avond: Stampers­gat was er 66 jaar geleden al vroeg bij

29 augustus STAMPERSGAT - Vastenavond vieren. Dat deden West-Brabanders in de naoorlogse jaren alleen in Bergen op Zoom. In Stampersgat hadden in de zomer van 1952 een paar eigenwijze jongeren het maffe idee in eigen dorp carnaval te vieren. Dat is deze week zes keer elf jaar geleden.