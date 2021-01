Wonen in Stadsoevers: ‘De ligging aan het water is goud’

Essent-gebouw

Hij zag het laatst weer toen de woningen van de Kademeester, het vernieuwde Essent-gebouw, in de verkoop gingen, ruim 80 belangstellenden op 32 woningen: ,Er is enorme belangstelling voor de wijk. En dat is niet zo gek. Er is krapte op de woningmarkt, maar vooral: dit is een bizar goed project. De ligging aan het water is goud en het centrum, het station... alles ligt binnen handbereik.’’