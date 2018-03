Wonen in oude kapsalon gaat in Oudenbosch niet vanzelf

Marleen de Roode (26) en haar partner begrijpen niets van de strikte opstelling van de gemeente. Het pand aan het Doelpad achter de basiliek bestond vroeger uit een woning op nummer 5 en een kapsalon op nummer 7. De kapper woont op 5 en verkoopt aan De Roode de leegstaande kapperszaak. Het koppel heeft plannen om de ruimte aan de voorkant als fotozaak in te richten en achter en boven te gaan wonen.

Koopakte

Als de twee zich willen inschrijven in het bevolkingsregister van Halderberge wordt dat aanvankelijk geweigerd. De motivering volgt twee weken later: volgens de gemeentelijke administratie is Doelpad 7 een bedrijfsruimte. Daar moet eerst acht mille aan zogeheten bovenwijkse voorzieningen voor worden betaald. ,,Dat kan ik niet opbrengen. Bovendien hoeft er geen enkele voorziening getroffen te worden. Volgens de koopakte hebben we immers een woon- en winkelpand gekocht'', aldus De Roode.

Drie maanden later mag ze zich samen met haar vriend alsnog in laten schrijven. ,,Ik heb toen wel gevraagd naar de status van het pand en het waarom van de ommezwaai. Een antwoord bleef uit, maar daarmee was die 8000 euro niet van de baan. Ook niet nadat we in het bijzijn van onze ouders een gesprek hadden met wethouder Hans Wierikx en zijn ambtenaar.''

WOZ-waarde

Volgens de families is er recentelijk ook een kadastrale wijziging toepepast op Doelpad 7, waardoor de perceelgrootte is verdubbeld en de WOZ-waarde zich wijzigde. ,,Alleen kunnen we nergens teruglezen waar en wanneer die wijziging heeft plaats gehad'', zegt De Roode, die inmiddels ook de politieke partijen heeft aangeschreven.

VDG-raadslid Gert Logt dook in de zaak en heeft zijn twijfels over de handelswijze van de gemeente. ,,Op basis van het bestemmingsplan centrum is op de begane grond detailhandel toegestaan en mag er zowel beneden als boven gewoond worden. Ik begrijp de heffing voor bovenwijkse voorzieningen niet.'' Logt vraagt het college de kwestie spoedig op te lossen.

Toegevoegd

Wethouder Wierikx laat via zijn woordvoerder weten dat de bestemming van Doelpad 7 van winkel- naar woonfunctie gaat. ,,Daarmee wordt een woning aan de woningvoorraad toegevoegd. Volgens de door de raad vastgestelde nota bovenwijkse voorzieningen moet dan een bedrag van 7650 euro worden betaald. Dat geldt ook als de nutsvoorzieningen al op orde zijn.''

Met de verkopende partij, zijnde de buurman op nummer 5, zijn hier volgens de gemeente afspraken over gemaakt. ,,We weten niet hoe daar met de kopers over gecommuniceerd is.''