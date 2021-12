Wonen in leegstaand kantoor is veel puzzelen voor Alwel: ‘Trots dat het ons gelukt is’

Het is een ontwikkeling die we de komende jaren vaker gaan zien in Roosendaal; kantoor- en winkelpanden in de binnenstad, die worden getransformeerd in woonruimte. Zo komen in de voormalige kledingzaak van Van Oorschot aan de Dr. Brabersstraat (met een extra verdieping erop) straks appartementen en smeedt ontwikkelaar BVR plannen voor woningen in het ABN AMRO-gebouw op de hoek van de Markt.