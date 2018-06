Wonen in garagebox: zo hoeft het voor mij niet meer

Aandacht voor kluisjes­roof Oudenbosch in Bureau Brabant

6 juni OUDENBOSCH - Na Opsporing Verzocht besteedt ook opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht aan de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de grijze Seat Ibiza die het pand passeerde in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 maart.