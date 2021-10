Wonen in de kerk van Stampersgat: er komen 22 appartementen

STAMPERSGAT - De kogel is door de kerk. Halderberge werkt mee aan het initiatief van Adrie Kuijstermans om 22 appartementen in de kerk en vier twee-onder-een-kapwoningen in Stampersgat te realiseren. Grootste struikelblok was het parkeren.