Wolfgang is verliefd op de Gastelseweg: 'Ik ga hier alleen in een kist nog weg'

ROOSENDAAL - Drugspanden, wildplassers en foutparkeerders bij de Poolse supermarkt, en de angst voor meer overlast door een nieuw te bouwen arbeidsmigrantenhotel; de Gastelseweg komt niet altijd even positief in het nieuws. Maar daar wil Wolfgang Wollersum (67) allemaal niets van weten. Hij is smoorverliefd op zijn straat.

Na omzwervingen over de hele wereld landde de Duitser in 1999 met zijn vrouw in hun huis aan de Gastelseweg, en hij wil er nooit meer weg. ,,Ik heb hier alles wat je kunt wensen, ik zit heerlijk op mijn plek. Ik ga hier alleen in een kist nog weg.''

Varkenskotje

Trots als een pauw is hij op dat huisje op nummer 17, met bouwjaar 1914 een van de oudste in de naoorlogse wijk. ,,Mooi hè? Van buiten verwacht je dat niet'', doelt hij op de opengewerkte bovenverdieping en het zichtbare rieten dak. ,,En dit hierachter was vroeger een varkenskotje, dat is nu onze badkamer'', glundert hij. ,,Dat is toch prachtig?''

Met evenveel passie praat hij over de rest van de buurt. ,,Het is net een dorpje. Ik ken iedereen hier. Als we een keer iets nodig hebben, bellen we gewoon aan en dan helpen we elkaar.''

Blowen

De andere kant van het verhaal kent hij heus wel, maar die verhalen over drugs en overlast ervaart hij heel anders. ,,Ik heb er allemaal geen last van. Om migranten maak ik me niet druk, ik heb erg goed contact met mijn Poolse buren. En die Poolse Supermarkt? Ik hoor dat ze daar wel eens op de stoep parkeren, maar nu hebben ze paaltjes neergezet.''

En ja, ook drugs in de straat heeft hij wel eens gezien. ,,Een paar huizen verderop kwamen ze wel eens wat bezorgen. Maar ach, al blowen ze de hele nacht, daar heb ik toch geen last van?''

Tuinen

Hij houdt zich liever bezig met andersoortig groen. De gepensioneerde tuinder doet vrijwillig tuinonderhoud voor wie daar zelf niet meer toe in staat is. ,,Ik heb er toch alle tijd voor.'' Als iemand met oog voor het ambacht verbaast hij zich nog wel eens over hoe slecht sommige tuinen in de buurt worden bijgehouden. ,,Soms bestraten ze het gewoon om de auto's erop te zetten.''

,,Marokkaanse mensen onderhouden hun tuinen trouwens erg netjes, heel groen en strak'', vindt hij. ,,Maar het zijn vaak Nederlanders met een uitkering - die hebben dus de hele dag de tijd - die er gewoon niets aan doen. Soms groeit het boven de daken uit. Dat begrijp ik niet.''

Plantenbakken

Hij heeft nog een ergernis; de hardrijders langs zijn huis. ,,Het is hier soms net een racebaan. Ik ben gelukkig nog geen honderd, maar ik zie regelmatig ouderen die minuten moeten wachten met oversteken. Als de politie hier een ochtendje komt flitsen, hebben ze voor het hele bureau het salaris weer bij elkaar.'' De oplossing heeft hij paraat. ,,Geen drempels, dat is gekkenwerk. Zet er gewoon wat plantenbakken neer, daar wordt de wijk ook meteen wat mooier van.''

Jeu-des-boules

En als we dan toch bezig zijn; over sommige kwesties mag de gemeente wat minder pietluttig doen. Het kostte Wollersum jaren gesteggel om een jeu-des-boulesbaantje aan de Parklaan te bewerkstelligen, waar hij in de zomer zo'n vier keer per week te vinden is. ,,Een keer per jaar willen we met Carnaval daar een toernooitje houden met de hele buurt. Maar toen kwam de gemeente ook weer langs om te zeggen dat dat niet mag. Tja...''

Socialist