Woede over ‘glasvezel-draai’ in gemeente Roosendaal: ‘Abonnement verkocht onder valse voorwendselen’

Heijnen: ,,Dus mensen hebben de afgelopen maanden hun vertrouwde Ziggo- en KPN-abonnementen opgezegd om over te stappen naar glasvezel, terwijl dat dus helemaal niet nodig was. Iedereen krijgt de kabel tot voor de deur. Ik voel me voor de gek gehouden.’’



En met hem een hoop klanten, zegt Heijnen. ,,Ik heb aan de lopende band boze mensen in onze winkel. Die voelen zich bekocht. Die zeggen: ‘Als we dit hadden geweten, waren we nooit overgestapt’. Die mensen hebben bijvoorbeeld voor niks hun vertrouwde e-mailadressen op moeten zeggen. En wij staan ook in ons hemd: deze mensen zijn overgestapt op basis van ons advies.’’