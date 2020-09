Wissels op De Stok: nieuw bestuur, maar de allereerste ondernemer op het park stopt ermee

Oproep om een griepprik te halen, maar zijn er wel genoeg vaccins?

26 september ROOSENDAAL/BREDA - De campagne is in volle gang: door corona worden kwetsbare mensen en medewerkers in de zorg extra aangemoedigd om de jaarlijkse griepprik te halen. Maar of er genoeg vaccins zijn voor mensen die buiten die groepen vallen, is hoogst onzeker.