Wisseling van de wacht bij VVD: Van den Beemt stopt na tien jaar als fractievoorzitter

Heerlenaar Van den Beemt is sinds 2010 fractievoorzitter van de partij. Maar hij merkt dat hij niet langer de juiste man voor die positie is, zegt hij: ,,Het is politiek gezien echt een andere tijd in Roosendaal dan toen ik aantrad. Roosendaal was toen ontzettend gepolariseerd, alles werd politiek gemaakt. En alles ging nog per post.’’